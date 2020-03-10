شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يبحث مشكلات مستثمرى الوادى الجديد بديوان المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن كافة مشكلات المستثمرين التي تم طرحا خلال عدد من اللقاءات سواء في الصعيد أو محافظات الدلتا يتم التجاوب معها فورا وفق توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء .

أضاف محمد عبد الوهاب لـ"الخليج 365" أن الهيئة تعمل على محورين أساسيين الأول حل مشكلات المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم من خلال لقاءات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو في المحافظات نفسها، كما حدث في العديد من المحافظات، والثانى السعي لتعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر الفترة المقبلة وجذبه لمصر في ظل المنافسة الكبيرة في المنطقة.

وفى هذا السياق أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن عقد لقاء مع مستثمري محافظة الوادى الجديد، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك بديوان عام المحافظة، وذلك يوم الخميس الموافق 12 مارس من الساعة 10 الي الساعة 12 ظهرا، وذلك لمناقشة أي تحديات تواجه المستثمرين وبحث فرص الاستثمار في المحافظة.

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وطالبت الهيئة من المستثمرين التواصل عبر إرسال رسالة نصية أو عن طريق الواتس اب، موضحا فيه: الاسم، اسم الشركة، ورقم تليفون للتواصل، والمشكلة التي تواجه المستثمر، بحيث يتم التواصل مع كافة الجهات لبحثها قبل الاجتماع بالمستثمر نفسه.