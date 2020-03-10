شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو فى الربع الرابع والواردات تقفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بيانات اليوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نموا بطيئا فى الربع الرابع من العام الماضى إذ عوض إنفاق الحكومة والمستهلكين والاستثمارات تأثير الارتفاع الحاد للواردات فحسب.

وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبى (يوروستات) إن الناتج المحلى الإجمالى فى 19 دولة تستخدم العملة الموحدة ارتفع 0.1 % فقط فى الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر بما يتفق مع تقديرات أولية صدرت الشهر الماضي.

لكن يوروستات عدل معدل النمو على أساس سنوى إلى واحد % من 0.9% .

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ويأتى النمو الفصلى الضعيف عقب توسع قوى فى الربع الأول بلغ 0.5% وزيادة 0.1% فى الربع الثانى و0.3% فى الربع الثالث.

وزادت الواردات 1.8% بينما ارتفعت الصادرات 0.2% فقط.

وفى نفس إعلان البيانات، قال يوروستات إن معدل البطالة ارتفع 0.3% على أساس ربع سنوى و1.1% على أساس سنوي.