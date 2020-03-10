شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط: العراق على اتصال بأوبك+ لبحث انهيار أسعار الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن العراق على اتصال مع بقية أعضاء أوبك+ لبحث سبل لوقف انهيار أسعار الخام مضيفة أن إغراق أسواق النفط ليس فى مصلحة الدول المنتجة.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان فى بيان إن الوزارة "تجرى اتصالات مع الدول الأعضاء فى أوبك وخارجها، بهدف بحث الآليات التى يمكن اعتمادها لوضع حد لتدهور أسعار النفط فى السوق العالمية".

وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية إن إغراق أسواق النفط ليس فى صالح الدول المنتجة وإن حرب أسعار النفط "للاستحواذ على أكبر حصة فى السوق لا تخدم مصالح الدول المنتجة".