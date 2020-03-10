شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.97% بالختام وسط أحجام تداول متوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598.328 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 271.5 مليون ورقة مالية بقيمة 773.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.74%، والعرب على 15.38% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.95%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 29.8 مليون جنيه، 699.8 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 55.7 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالي.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 11199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1540 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12787 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 4243 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1080 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 642 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.