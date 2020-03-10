شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة الأثاث يلتقى محافظ الشرقية لبحث إنشاء مدينة جديدة للأثاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حيث تطرق اللقاء لبحث التعاون بين الغرفة، في ظل توجه المحافظة لإنشاء مدينة لصناعة الأثاث في مدينة بلبيس علي مساحة 19 فدانا.

قال حلمي في تصريحات صحفية اليوم، إن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، مشيدا بما لمسه من فكر ورؤية من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مؤكدا أن المحافظة تسعي لوجود مدينة صناعية للأثاث تضم ورش متعددة توفر آلاف فرص العمل، وتحقق وجود صناعة وخدمات بشكل منظم بعيدا عن العشوائية، مشيرا إلى أن المحافظ يسعي لنقل الورش المنتشرة في بشكل عشوائي إلي المدينة الصناعية الجديدة ببلبيس، وسيتم تقديم عدد من الحوافز لأصحاب تلك الورش للانتقال للمدينة الصناعية.

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وأشاد حلمي بإنشاء تلك المدينة الصناعية، مؤكدا أن ذلك يتماشي مع رؤية الدولة والقيادة السياسية من أجل الارتقاء بالصناعة وإنشاء المجمعات الصناعية بشكل منظم يتيح التكامل والتواصل بين أطراف الصناعة ككل، مضيفا أن محافظة الشرقية مشهورة بصناعة الأثاث وتضم ورش عديدة وخاصة في صناعة الأبواب والشبابيك الذي يحظي بطلب محلي وعالمي كبير ولكنها صناعة غير منظمة، وبوجود تلك المدينة تصبح أكثر تنظيما.

وأكد حلمي خلال اللقاء أنه طرح رؤية الغرفة واستراتيجيتها في تطوير صناعة الأثاث في مصر، مضيفا أنه قدم للمحافظ تصورا بما يمكن أن تحققه الغرفة من خدمات للمدينة الصناعية سواء من خلال رؤيتها في تخطيط وتطوير المدينة والاستعانة بمطور صناعي في ذلك، علاوة علي قدرة الغرفة على المساهمة في تطوير ومساعدة أصحاب الورش بالمدينة الصناعية بالتصميمات الحديثة في عالم الأثاث ومساعدتهم في المشاركة بالمعارض وفتح قنوات التسويق محليا وعالميا.