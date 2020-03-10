الاقتصاد

وزير الطاقة الروسى يكشف أسباب هبوط أسعار النفط فى الأسواق العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك عن الأسباب التي ساهمت في هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال نوفاك - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "إن أسعار النفط انخفضت بعد الأنباء حول قيام بتقديم خصم على أسعار النفط، حيث إن الخصم الإضافي لسعر النفط من جانب السعودية والأنباء عن زيادة الإنتاج السعودي أدى إلى ذعر الأسواق وهبوطها بنحو حاد".

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وأضاف أن روسيا قد ترفع إنتاجها على المدى القصير بواقع 200 - 300 ألف برميل يوميا، ومن الممكن أن يصل حجم الزيادة مستقبلا إلى 500 ألف برميل يوميا.

وسجلت أسهم كبريات شركات النفط العالمية أمس الاثنين تراجعا حادا مدفوعا بانهيار أسعار الخام أكثر من نسبة 30%، جراء فشل اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج، وحالة الذعر المسيطرة على الأسواق بسبب استمرار تفشي فيروس (كورونا).

 

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