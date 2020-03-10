شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: كل منتج للنفط يحتاج للحفاظ على حصته السوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن كل منتج للنفط يحتاج للحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها.

وقال وزير الطاقة السعودى - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) اليوم الثلاثاء - "إنه لا مبرر لاجتماع (أوبك +)، الذى قد يظهر بعض الفشل فى التعامل مع الأزمة".

وتأتى تصريحات وزير الطاقة السعودى بعد تصريحات للرئيس التنفيذى لشركة (أرامكو) السعودية أمين الناصر، والتى أكد فيها أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية التى تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة إلى 12,3 مليون برميل يوميا فى أبريل المقبل، حيث أن بعد هذه التصريحات قلصت مكاسب النفط من 7% مطلع الجلسة إلى نحو 4%.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت، فى وقت سابق اليوم، لتتعافى من أكبر خسارة تسجلها فى يوم واحد فى نحو 30 عاما، فى الوقت الذى يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادى محتمل فى ظل حرب أسعار بين روسيا والسعودية وتباطؤ إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا فى الصين.