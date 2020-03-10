شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقفز بأكثر من 700 نقطة بعد خسائر الإثنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء لتعوض جزءا من الخسائر الفادحة التي تكبدتها أمس الإثنين.



كانت "وول ستريت" قد تعرضت بالأمس لأكبر خسائر يومية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، كما سجل "الداو جونز" خسائر يومية بالنقاط هي الأكبر في تاريخه.

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وانتعشت سوق الأسهم اليوم بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بإمكانية التدخل بحزمة تحفيز للاقتصاد مثل خفض ضريبة الدخل وتوفير دعم مالي للمتضررين من فيروس "كورونا".



جاءت تصريحات "ترامب" بعد زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينج" لمدينة "ووهان" التي تعد بؤرة تفشي "كورونا" مشيرا إلى نجاح البلاد في احتواء الفيروس في مققاطعة "هوبي".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% (ما يعادل 701 نقطة) إلى 24552 نقطة، كما ارتفع ناسداك" بنسبة 3.1% (ما يعادل 250 نقطة) إلى 8197 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.9% (ما يعادل 80 نقطة.) إلى 2827 نقطة.