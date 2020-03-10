شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تتعافى جزئياً من خسائر الجلسات الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم متعافية بشكل جزئي من الخسائر التي تعرض لها المعدن الصناعي في الجلسات الماضية نتيجة الضغوط على الأسواق العالمية والمخاوف بشأن تفشي فيروس "كورونا".



وتلقى النحاس دعماً اليوم من إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" استعداد إدارتته لضخ حزمة تحفيز للنمو الاقتصادي ومواجهة تداعيات الفيروس.



وفي سياق آخرر، أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينج" خلال زيارته لمدينة "ووهان" - بؤرة تفشي كورونا - السيطرة واحتواء الفيروس في مقاطعة "هوبي".

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وكانت أسواق الأسهم الأمريكية قد تعرضت أمس لخسائر فادحة هي الأكبر على أساس يومي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.



وانتعش النحاس على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 95.7 نقطة، وسجل أعلى سعر عند 96.01 نقطة وأقل مستوى عند 95.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 2.55 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2.56 دولار وأقل سعر عند 2.48 دولار.