الاقتصاد

الدولار يرتد من أدنى مستوى فى عام ونصف بعد انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد من أدنى مستوى فى عام ونصف المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بعد انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتحسن المعنويات فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع ، خاصة بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

 

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 % إلى مستوى 96.01 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.34 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 95.23 نقطة.

 

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عام ونصف عند 94.65 نقطة ، بفعل تسارع عمليات بيع العملة الأمريكية ، فى ظل حالة الفزع التي سيطرت على الأسواق بعد انهيار أسعار النفط بأكثر من 30%.

 

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار نسبة 2.1% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ شباط/فبراير 2016 ،بعدما فقدت العملة الخضراء جاذبيتها الاستثمارية ،خاصة بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية.

 

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء إلى 0.718% ، ليواصل الارتداد من أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.318% المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع عودة المستثمرين للمخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، خاصة بعد تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

 

قال دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيتخذ خطوات "كبيرة" لدعم الاقتصاد بعد التشاور مع النواب الجمهوريين فى الكونغرس يوم الثلاثاء مقترحا تخفيضات واسعة فى الضرائب على الرواتب.

 

وتأتي الحوافز الضريبية المحتملة ضمن حزمة إنفاق بقيمة 8.3 مليار دولار أمريكي ،وقع عليها دونالد ترامب الشهر الماضي لدعم النمو الاقتصادي فى البلاد.

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