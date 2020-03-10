شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يهوي بمبيعات الهواتف في الصين 56% والان نبدء بالتفاصيل
أفاد تقرير اليوم الثلاثاء بأن شحنات الهواتف المحمولة المحلية في الصين تراجعت بنسبة 56% في فبراير على أساس سنوي وسط معاناة البلاد من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا (كوفيد19-).
كما انخفض عدد الطرز الجديدة التي أصدرتها شركات تصنيع الهواتف الصينية بنسبة 75% تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 10 وحدات، وفقا لتقرير صادر عن الأكاديمية الصينية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعاني الشركات المصنعة سواء متعددة الجنسيات أو المحلية من خلل في سلاسل الإمداد بسبب تفشي فيروس كورونا .
ومنذ كانون ثان/يناير، تم إغلاق المصانع في أنحاء الصين وتجميد البنية التحتية للنقل لمنع انتشار الفيروس.
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