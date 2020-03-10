شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المشرق: توزيع 710 ملايين نقداً على المساهمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادقت الجمعية العمومية لبنك المشرق التي عقدت، الاثنين، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 710 ملايين درهم (40% من رأس المال) عن العام 2019.
كما وافقت الجمعية بالإجماع على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشأن صلاحياته لإصدار سندات غير قابلة للتحويل وبحد أقصى 5 مليارات دولار.
وسيكون تاريخ 17 مارس الجاري آخر يوم لمشاركة المستثمرين في أسهم البنك من أجل الحصول على الأرباح.. فيما سيكون تاريخ الاستحقاق 19 مارس على أن يتم توزيع الأرباح بتاريخ 24 من الشهر ذاته.
وكان بنك المشرق حقق أرباحاً قدرها 2.06 مليار درهم خلال العام 2019 وذلك بدعم من نمو الدخل التشغيلي للبنك، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات القروض.
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