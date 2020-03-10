شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 6356 سيارة هوندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء جديدة، لـ 6356 وحدة من سيارات هوندا، أنواع أكورد موديل 2000-1998، وسيتي 1999، وسيفيك موديل 1998-1996، وسي آر- في موديل 2000-1998، ولينجد موديل 2000-1998، وأوديسي موديل 2000-1998.
وأوضح تقرير الوزارة، أن الاستدعاء، جاء بسبب احتمال وجود خلل قد يؤدي إلى حدوث تمزق في وحدة نفخ الوسادة الهوائية نتيجة الاحتراق غير الطبيعي لوقود الدفع عند انتفاخ الوسادة الهوائية.
وأشار التقرير، إلى أن شركة المشروعات التجارية في دبي، الموزع الحصري لسيارات هوندا في الإمارات، ستبدأ بالتواصل مع العملاء الذين اشتروا واحدة من السيارات المتضررة جراء هذا الخلل لإعلامهم بحملة الاستدعاء، وسيتم تنظيم حجز الخدمة وفقاً لذلك حالما تتوفر القطع الخاصة بهذه التدابير من شركة هوندا موتورز.
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