تعاون بين «إينوك» و«إس إيه بي» لدعم المواهب الإماراتية

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أبرمت مجموعة إينوك اتفاقية تعاوناً مع شركة التقنية العالمية «إس إيه بي» بهدف تمكين الشباب الإماراتي من خلال برنامج المهنيين الشباب الذي ينظمه معهد «إس إيه بي» للتدريب والتطوير ويستمر لثلاثة أشهر، ويوفر من خلاله التدريب على المهارات الرقمية والشخصية، كمهارات التواصل، لما يصل حتى 25 مشاركاً من خريجي الجامعات من غير الموظفين أو ممن يعملون في وظائف متواضعة، ليصبحوا مستشارين معتمدين لدى «إس إيه بي» ويعملوا في أحدث حلولها الرقمية. كما ستقوم إينوك بموجب هذه الاتفاقية بتوظيف 13 من خريجي البرنامج.

دفع عجلات الابتكار

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أكّدت ماريتا ميتشين النائب الأول للرئيس للمهارات الرقمية لدى «إس إيه بي» جنوب أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والمدير التنفيذي لمعهد «إس إيه بي» للتدريب والتطوير، أهمية استعانة الشركات في المنطقة بالمهارات الرقمية لمواصلة دفع عجلات الابتكار والتحول الرقمي، وقالت: «يُنتظر أن تساهم أحدث دفعة من خريجي برنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب، والتي احتفل بتخريجها في دولة الإمارات خلال ديسمبر الماضي، مساهمة ملموسة في قيادة مشهد التحوّل الرقمي بمجموعة إينوك وغيرها من عملاء «إس إيه بي» وشركائها في قنوات التوزيع، سواء في دولة الإمارات أو الدول الأخرى بالمنطقة».

ومن المقرّر تدريب خريجي الدفعة القادمة في دولة الإمارات واعتمادهم ليصبحوا مديري مشاريع تشغيليين من «إس إيه بي» ومالكي عمليات تجارية من «إس إيه بي»، وسيتلقّى هؤلاء الشباب تدريبات على المهارات الناعمة والابتكار مثل مهارات الاتصال والتفكير التصميمي.

تطوير أساليب العمل

من جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نحرص في إينوك على سدّ فجوة المهارات عبر تطوير أساليب عمل مختلفة ومبتكرة. ولتحقيق ذلك نعمل مع شركائنا على تحديد الفرص التي من شأنها رفع مستوى شبابنا الموهوبين، وكلنا ثقة بأن برنامج المهنيين الشباب سوف يتيح لأصحاب المواهب الشابة ما يلزم من مهارات وتدريب لدعم جهودنا في مجال التحوّل الرقمي».

يذكر أن إينوك كانت قد طرحت في العام 2019 برنامج مسرّع الأعمال «نكست» المصمَّم لاستشراف فرص النمو ورصد التحديات في قطاع الطاقة، حيث تصبح المجموعة من خلال هذا البرنامج قادرة على تحقيق رؤيتها عبر تأسيس مشاريع رقمية جديدة، وتمكين التحوّل الرقمي من خلال تنفيذ شامل لأنظمة «إس إيه بي»، وصقل المهارات الرقمية لكوادرها البشرية.