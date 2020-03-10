شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مقاومة القناة الهابطة، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون مستوى 0.6670، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 0.6430.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6450 والمقاومة 0.6640

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط