شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للارتفاع بعد الانخفاض الطفيف الذي شهده هذا الصباح، ويقترب من حاجز 37.00 دولار، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم للتوجه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي الذي يتواجد عند 41.17، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يتحرك عند مناطق التشبع في البيع ليدعم التوقعات بالارتفاع، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 34.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد