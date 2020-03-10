الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للنفط 10-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النفط من اختبار حاجز 32.00 وارتد صعوداً من هناك، ليستأنف المسار اللحظي الصاعد الذي نتوقع أن يستمر بالسيطرة على التداولات القادمة، والذي يستهدف مستوى 38.04 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 32.00 ثم 31.50 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويدفع السعر للانخفاض من جديد.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 36.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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