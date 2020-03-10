شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النفط من اختبار حاجز 32.00 وارتد صعوداً من هناك، ليستأنف المسار اللحظي الصاعد الذي نتوقع أن يستمر بالسيطرة على التداولات القادمة، والذي يستهدف مستوى 38.04 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 32.00 ثم 31.50 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح ويدفع السعر للانخفاض من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 32.00 والمقاومة 36.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد