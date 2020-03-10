شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليتجاوز مستوى 16.96 ويحاول الابتعاد عنه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف مستوى 17.60 كمحطة أولى، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.70 والمقاومة 17.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد