شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً للمتوسط المتحرك 50 ويرتد صعوداً من هناك، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، يعززه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار اختراق مستوى 1689.33 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1735.50 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1633.60 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1645.00 والمقاومة 1690.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد