شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتد من أدنى مستوى فى أسبوع مع انتعاش معظم المعادن الصناعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،مع انتعاش أسعار معظم المعادن الصناعية ، خاصة بعد تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 1.2% إلى مستوي 17.19$ ، من مستوي الافتتاح عند 16.99$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 16.81$.

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فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 1.9% ، فى أول خسارة خلال الستة أيام الأخيرة ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 16.56$ للأوقية ، بفعل تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على المعادن الصناعية.

وحققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 4% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي ، بفضل نشاط الطلب الاستثماري على أصول الملاذات الآمنة ،خاصة بعد الخفض الطارئ فى أسعار الفائدة الأمريكية.

أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الثلاثاء تباطؤ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد ،الأمر جدد آمال نجاح الحكومة الصينية فى احتواء هذا الوباء ، والذي أضر كثيرا بالاقتصاد الصيني ،أكبر اقتصاد مستهلك للسلع والمعادن فى العالم.