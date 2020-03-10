شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بأكثر من 3% بفضل آمال تحفيز أمريكي وانتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 3% بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى 15 شهرا ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفضل تحسن المعنويات فى أسواق المال العالمية ، بعد تعهد الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم ، بجانب انتعاش أسعار النفط بأكثر من 10% بعد تكبد أكبر خسارة فى نحو 30 عاما.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 3.5% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 7.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوي منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتعد خسارة الأمس هي الأسوأ منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،وتعاذ إلى حالة الفزع التي سيطرت على الأسواق بعد انهيار أسعار النفط بأكثر من 30%.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليرتد من أدنى مستوى فى نحو 15 شهرا عند 336 نقطة ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

طرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فكرة خفض الضرائب على الرواتب ضمن إجراءات تحفيزية كبيرة سوف يتم بحثها مع نواب الحزب الجمهوري فى الكونغرس يوم الثلاثاء بهدف دعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.

وتأتي الحوافز الضريبية المحتملة ضمن حزمة إنفاق بقيمة 8.3 مليار دولار أمريكي ،وقع عليها دونالد ترامب الشهر الماضي لدعم النمو الاقتصادي فى البلاد.

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تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 6% ، بعد انتعاش أسعار النفط فى السوق العالمية ،تاليه قطاع التعدين والموارد الأساسية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 10% ، لترتد من أدنى مستوى فى أربع سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لتعوض جزء من خسائرها الفادحة التي تكبدتها فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بنحو 30% ، لتتكبد أكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ اندلاع حرب الخليج فى عام 1991 ،بسبب انهيار تحالف أوبك بلس ،وتحرك السعودية بشكل منفرد للحفاظ على حصتها السوقية.

بالعودة إلى أوروبا ، لا يزال الاهتمام ثابتا على تطورات انتشار فيروس كورونا فى إيطاليا ، حيث مددت الحكومة الإيطالية إجراءات الحجر الصحي لتشمل جميع أنحاء البلاد ، فى ظل أسوأ انتشار للفيروس التاجي خارج أسيا.

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم الاثنين إن سكان إيطاليا البالغ عددهم حوالي 60 مليون نسمة يجب اقتصار السفر على العمل أو الطوارئ فقط.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 4% ،لترتد من أدنى مستوى فى أكثر من عام المسجل فى وقت سابق من التعاملات ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 7.6% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وبأكبر خسارة يومية منذ عام 1987 ، بفعل حالة الفزع التي سيطرت على معظم أسواق المال العالمية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 3.6% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 3.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 2.9 % ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 3.5%.