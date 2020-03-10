شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة 7 سنوات بفعل عمليات جني أرباح وانتعاش الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتبتعد عن أعلى مستوى فى سبع سنوات المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش معظم أسواق الأصول عالية المخاطر ، بعد تعهد الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.8% إلى 1,649.42$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,680.50$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,680.65$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أكثر من سبع سنوات عند 1,703.24$ للأونصة.

Advertisements

وقفز الذهب بأكثر من 1.7% فى مستهل تعاملات الأسبوع ، بسبب حالة الفزع التي سيطرت على الأسواق بعد انهيار أسعار النفط بأكثر من 30% ، لكن تقلصت تلك المكاسب وتخلت الأسعار سريعا عن التداول فوق الحاجز النفسي فوق 1,700$.

انتعشت يوم الثلاثاء معظم أسواق الأصول عالية المخاطر ، خاصة أسواق الأسهم والسندات ، بجانب تعافي مستويات الدولار الأمريكي من أدنى مستوى فى عام ونصف مقابل سلة من العملات ،وذلك بعد تعهد رئيس الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين إنه سيبحث مع النواب من الحزب الجمهوري فى الكونغرس يوم الثلاثاء اتخاذ خطوات كبيرة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا ،واقترح ترامب تخفيضات واسعة فى الضرائب على الرواتب.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 8.19 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 963.79 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016.