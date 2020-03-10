جوجل يكسر دعمه الحالي – تحليل – 10-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم 1,250.66، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى البعيد (من 970.27 إلى 1,531.82)، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -6.38% بما يعادل -82.85 نقطة ليستقر عند سعر 1,215.56 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات النسبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 1,250.66، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 1,184.68 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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