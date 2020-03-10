شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يكسر دعمه الحالي – تحليل – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم 1,250.66، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى البعيد (من 970.27 إلى 1,531.82)، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -6.38% بما يعادل -82.85 نقطة ليستقر عند سعر 1,215.56 دولار، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات النسبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 1,250.66، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 1,184.68 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط