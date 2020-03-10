شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يصل لأدنى مستوياته في ثمان سنوات – تحليل – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، ليغلق على خسائر جديدة بلغت نسبتها -9.17% بما يعادل -2.63 نقطة ويستقر عند سعر 26.06 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 24.65، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 22.14.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط