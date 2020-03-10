شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يغلق على انخفاض مفصلي – تحليل – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جنرال إليكتريك (GE) تراجعه خلال تداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليكسر بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -12.66% بما يعادل -1.19 نقطة ليستقر عند سعر 8.21 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.20، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.70.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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