شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي السهم جلسة اتسمت بالتذبذب سجل خلالها خسائر بلغت نسبتها -6.40% بما يعادل -11.59 نقطة، ليكسر السهم بذلك مستوى الدعم 173.57، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 123.04 إلى 224.15)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 173.57، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 161.68 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط