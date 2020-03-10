شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعمق من خسائره – تحليل – 10-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فورد (F) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.09% بما يعادل -0.59 نقطة ليستقر السهم عند سعر 5.90 دولار.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6.57، ليستهدف مستوى الدعم 5.48، مع وجود احتمالية عالية بارتفاع السهم في جلسة اليوم ليحاول تعويض بعضاً من خسائره.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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