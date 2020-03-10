شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: لا نرى مبرر لاجتماع أوبك+ والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء: لا نرى أي مبرر لاجتماع أوبك+ في الفترة من مايو إلى وأضاف : كل منتج للنفط في سوق حرة ليحافظ على حصته السوقية .

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