الرئيس التنفيذي: أرامكو السعودية سترفع إمدادات النفط في أبريل إلى 12.3 مليون ب/ي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية يوم الثلاثاء إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان.

وقال الناصر في بيان لرويترز إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل نيسان.