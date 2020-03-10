35 مؤسسة تحصل على علامة «غرفة دبي» للمسؤولية الاجتماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي 35 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الثاني من 2019، وذلك خلال حفلٍ نظمته في مقرها لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى 413 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.

وهنأ ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي خلال كلمته الترحيبية، الشركات الحاصلة على العلامة، مشيراً إلى أن الشركات المكرمة عززت من سمعتها في سوق العمل، وباتت نموذجاً رائداً للشركات الأخرى، مؤكداً أن العلامة تعتبر من أعلى معايير قياس وتقييم أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية المؤسسية والاستدامة في المنطقة؛ حيث تعتبر أول برنامج متطور في الشرق الأوسط لمساعدة الشركات على تطوير استراتيجياتها المستدامة.



أربع فئات جديدة

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أشار الغرير إلى أنه تم منح 413 علامة إلى الشركات منذ إطلاق المبادرة في عام 2010، مشيراً إلى أن التحديث الذي أدخل على العلامة العام الماضي والذي تمثل بإضافة أربع فئات جديدة وهي مكان العمل والسوق والبيئة والمجتمع المحلي، قد ساهم في تطوير العلامة وتحفيز الشركات على التقدم وتطوير ممارساتها المستدامة.

وتستفيد الشركات التي تتقدم للحصول على العلامة بفئاتها الجديدة من تقارير مفصلة تقييمية حول مكان العمل والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنشاطات الشركة، لتحسين برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والحصول على تقدير من قبل الخبراء على جهودها في هذا المجال.

تعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعةٍ داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي.

الشركات الحاصلة على العلامة

توزعت الشركات التي كرمت في الحفل على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات؛ حيث حصلت مجموعة القرم التجارية على العلامة للمرة التاسعة، في حين حصلت على العلامة للمرة الثامنة «إيميريل سيرفيسيز» وبنك المشرق والإمارات للصرافة. وحصلت مجموعة الشلهوب و«إينوفا» و«إنفورمايشن فورت» و«ماب لإدارة المرافق» و«فيوليا» على العلامة للمرة السابعة. في حين حصلت كل من «إيه إف كونستركشن» و«باراماونت كومبيوتر» و«كويك ريجستريشن» على العلامة للمرة السادسة. وحصلت «أملاك للتمويل» و«ديمارا إنترناشونال» على العلامة للمرة الخامسة. وحصلت «إيه سي جي سي كونستركشن» ودار التوريق لخدمات شراء وخصم المستندات الائتمانية والتجارية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي و«خدمات النقل المدرسي» و«تريستار» ومجموعة وصل لإدارة الأصول على العلامة للمرة الرابعة. وحصلت شركة «فيوتشر بايب إندستريز» وبنك الفجيرة الوطني على العلامة للمرة الثالثة، في حين حصلت «مجموعة هيماتريكسط و «إتش بي» على العلامة للمرة الأولى. وحصلت كل من «إمباور» و«سامر تاون إنتيريرز» ومجموعة تيكوم ومستشفى زليخة على النسخة المتقدمة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للمرة الثانية، في حين حصلت كل من مجموعة أباريل والإمارات للغاز و«فارنيك للخدمات» على النسخة المتقدمة من العلامة للمرة الأولى. وحصلت شركة «دبور إنترناشونال» على علامة غرفة دبي عن فئتي مكان العمل والسوق.