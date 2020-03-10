﻿سوق دبي المالي ينفذ بنجاح تجربة فنية للعمل عن بعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن سوق دبي المالي عن نجاح تجربته الفنية التي أجراها الأحد الماضي، والمتعلقة بإدارة كافة أنشطته التقنية ذات الصلة بتشغيل السوق عن بعد، وذلك في إطار خطته المعتمدة لضمان استمرارية الأعمال في حال مواجهة أية مستجدات طارئة.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: يسعدنا نجاح هذه التجربة الفنية لإدارة وتشغيل السوق عن بعد، من خلال فريق الدعم التقني في سوق دبي المالي؛ حيث قام أعضاء الفريق بتجربة تشغيل كافة الأنشطة ذات الصلة بأنشطة السوق من منازلهم، حسب الخطة المعتمدة في السوق لضمان استمرارية الأعمال.

وأضاف السركال: تضمنت التجربة تشغيل الأنظمة الإلكترونية الرئيسية والمساندة، كأنظمة التداول والإيداع والتقاص والتسوية وشاشات التداول عن بعد، وذلك بفضل امتلاك السوق الحلول التقنية المتطورة والكفيلة بتمكين موظفيه من إنجاز أعمالهم عن بعد، والقيام بدورهم على النحو الأمثل لمواصلة تزويد المتعاملين في السوق بأفضل الخدمات في كافة الأحوال.