100 متجر يقدمون خصومات على الذهب في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، عن تنطيم حملتها الخاصة «أمي غاليتي» بمناسبة عيد الأم. بالتعاون مع ثمانية شركاء من تجار المجوهرات، ستقدم النسخة الثالثة من الحملة مجموعة حصرية من تصاميم المجوهرات المخصصة للأمهات. بالإضافة إلى خصومات خاصة تصل إلى 70% على مجموعة مختارة من المجوهرات، عبر أكثر من 100 متجر. ستبدأ الحملة 11 مارس/آذار وتستمر حتى 21 مارس 2020.

ولنجاح هذه الحملة يتعاون مع المجموعة ثمانية أسماء كبرى في مجال المجوهرات وهي: ليالي للمجوهرات، بفلح للمجوهرات، مجوهرات جوهرة، كوشي للمجوهرات، لاماركيز، مجوهرات لايف ستايل فاين، ومالابار للذهب والمجوهرات، مجوهرات أميرة.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: بعد نجاح حملتنا الخاصة بمهرجان دبي للتسوق، نستعد الآن لحملة عيد الأم. للاحتفال بالجوهر الحقيقي للأمومة، سيقدم تجار المجوهرات المشاركون تصاميم رائعة خاصة بهذه المناسبة لمتسوقي المجوهرات، بالإضافة إلى العديد من العروض المذهلة. إنها فرصة مميزة للجميع للاعتراف بفضل الأمهات وعاطفتهن الكبرى التي تجعل حياة المرء ممتلئة بالفرح والسعادة.