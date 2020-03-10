«أبوظبي التجاري» يطلق منصة رقمية جديدة للشركات لدخول الأسواق العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك أبوظبي التجاري الثلاثاء عن طرحه لمنصة «المرشد التجاري» لتمكين «تحالف المنتدى التجاري» الذي يتألف من 14 بنكاً عالمياً، من تعزيز الأعمال وتحقيق النمو التجاري على المستوى العالمي. وستسهم المنصة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، في مساعدة الشركاء على التعرف إلى الشركات التي تتطلع إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها في الأسواق العالمية، فضلاً عن إطلاعها على ضوابط الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية في الدول ذات الصلة. كما توفر المنصة معلومات شاملة حول الأسواق في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك تحليل العملات واتجاهات السوق ومتطلبات الشحن، لتكون بمثابة شبكة تواصل للمشترين والموردين مع نظرائهم في مختلف الأسواق العالمية.

قال سامر يونس، رئيس - إدارة قنوات التجارة الرقمية في بنك أبوظبي التجاري: تعد منصة المرشد التجاري من بنك أبوظبي التجاري منصة متفردة وحصرية لقائمة مختارة من العملاء المتميزين، إذ إنها تتيح لهم فرصة الوصول إلى شبكة عالمية من الشركات الموثوقة على المستوى المحلي والعالمي والتواصل فيما بينها، كما توفر للعملاء فرص بناء الشراكات مع تحقيق أفضل المعايير في مجال الأعمال.

تتوفر منصة «المرشد التجاري» من بنك أبوظبي التجاري للشركات الموثوقة بمختلف أحجامها وتوفر تغطية متكاملة لمجموعة واسعة من القطاعات التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والآلات والمعدات والمنسوجات والكيماويات والأخشاب والبلاستيك والمعادن. ويتولى كل بنك من البنوك المشاركة في «تحالف المنتدى التجاري» مسؤولية التحقق من مؤهلات الشركات قبل قبولها كأعضاء في المنصة، والمساهمة في الإشراف على عملية القبول، وتحديد الفرص التجارية وتيسيرها وتنسيق المهام التجارية المنفذة على أرض الواقع.

وسوف يحصل أعضاء المنصة على بطاقة عمل رقمية تحتوي على تفاصيل عروضهم التجارية وقطاع أعمالهم وأهدافهم الشاملة. ولن تقتصر خدمات المنصة على توفير صورة واضحة ونظرة معمقة حول الأسواق العالمية فقط، بل ستشمل أيضاً تزويد الشركات بالمشورة المتخصصة حول المنتجات المالية التي تناسب احتياجاتها من أي بنك من البنوك الأعضاء في التحالف.

14 بنكاً في التحالف

تضم قائمة البنوك الأعضاء كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، التجاري وفا بنك، بانكو بي پي إم، بنك سانتاندير، رويال بنك أوف كندا، بنك سي آي إم بي، مجموعة كريدي أجريكول، يورو بنك، مجموعة كيه بي سي، البنك الصناعي الكوري، بنك إم يو إف جي، مجموعة نورديا، بنك سيام التجاري، وستاندرد بنك.

المزايا الرئيسية للمنصة:

أحدث التقنيات المتطورة: تستخدم المنصة تطبيقات التعلم الآلي وخدمات السحابة الإلكترونية مع توظيف إمكانات شبكات التواصل الاجتماعي الأفضل في فئتها، فضلاً عن المحتوى الشامل وخدمات الاستشارات المصرفية للشركات.

الكفاءة: تسهم المنصة في تسريع عملية تبادل المنتجات والخدمات من خلال الكشف عن فرص الشراكات التجارية المثالية ومن ثم تعمل على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

الدعم المحلي: توفير فرق عمل من «الخبراء ومديري المجتمعات» مكرسة لتوفير المشورة عبر كافة مراحل عملية الاستيراد والتصدير وعرض الحلول البديلة للتمويل.

تحليل السوق: تقديم أكثر من 25,000 تقرير حول الأسواق في 186 دولة حول العالم.

الشركاء التجاريون: توفير 2000 دليل من 150 دولة، و 40,000 معرض تجاري، و1,000,000 مناقصة دولية.

إدارة الشحنات: قواعد بيانات لأكثر من 120 دولة حول العالم.

تحليل العملات: خدمة تحويل 147 عملة مع تقارير أسبوعية وشهرية.

تأسيس الأعمال في الخارج: توفير أكثر من 2,500 صفحة تضم معلومات شاملة حول أكثر من 182 دولة.