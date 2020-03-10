صعود قوي لأسهم أبوظبي ودبي بقيادة «دبي الإسلامي» و«الدار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الأسهم المحلية جلسة اليوم الثلاثاء على صعود قوي مع ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 7.32% إلى 2231 نقطة، فيما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية 5.5% إلى 4262 نقطة.

وبعد جلستين من التراجع الحاد الأحد والإثنين، قاد الارتفاع الكبير اليوم الثلاثاء في سوق أبوظبي «الدار العقارية» الذي قفز 14% وبنكا «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» اللذين ارتفعا 8% و7% على التوالي.

وفي سوق دبي، قفز سهم «بنك دبي الإسلامي» أكثر من 10%، فيما ارتفع «إعمار العقارية» 7.4% و«الإمارات دبي الوطني» 3.2% و«ارامكس» 14.3% و«العربية للطيران» 13% تقريباً.