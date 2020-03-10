ثلاث شهادات للمواصفات القياسية لـ «تنظيم الاتصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصلت إدارة الموارد البشرية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على ثلاث شهادات للمواصفات القياسية، وهي شهادة (ISO 10015) في المبادئ التوجيهية للتدريب، وشهادة (ISO 30408) في حوكمة الموارد البشرية، وشهادة (ISO 30405) في نظام إدارة التوظيف. يأتي هذا الإنجاز تتويجاً لخطط الهيئة ومبادراتها في مجال الموارد البشرية وتطبيقها لعملية تدقيق داخلية ومراجعة إدارية شاملة.

قال سعيد سلطان السويدي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة: «نؤمن في دولة الإمارات بأن العنصر البشري هو العامل الأهم في تحقيق أهداف الدولة ورؤاها المستقبلية، وقد أكدت قياداتنا الرشيدة على أهمية تطوير الموارد البشرية والكفاءات الوطنية، بما يُسهم في تعزيز مكانة الدولة، وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، وعليه حرصت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، بما يضمن توفر رأس مال بشري على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل قادر على استيعاب المتغيرات المتسارعة في العالم حالياً».

بيئة محفزة

Advertisements

أكد السويدي، أن تمكين الموظفين في اتخاذ القرارات والمشاركة في تحقيق الأهداف ضمن بيئة عمل محفزة هو أحد القيم المؤسسية التي تتبناها الهيئة، وأضاف بالقول: «نحرص في الهيئة على توفير كافة الإمكانيات التي تساعد موظفينا على أداء مهامهم بفاعلية عالية، سواء من خلال التدريب أو من خلال توفير بيئة عمل محفزة تتوافر فيها أحدث التقنيات والمعدات اللازمة، وعليه استحقت الهيئة الحصول على هذه الشهادات الدولية التي تؤكد نجاح الخطط والحلول التي اتبعتها الهيئة فيما يخص الموارد البشرية».

مبادئ الحوكمة

تقوم حوكمة الموارد البشرية في الهيئة على عدد من المبادئ، ومن أهمها الوضوح والشفافية في تصميم ومخرجات العمليات والممارسات التنظيمية، والانفتاح في العمليات والممارسات والمخرجات، والمساءلة أمام الجهات الرقابية في المؤسسة والسلطات القانونية وأصحاب المصلحة. وتتطلب حوكمة الموارد البشرية الفعالة التنسيق والالتزام والمشاركة في جميع مستويات الهيئة، بحيث يتم إظهار أعلى مستويات الالتزام من خلال التكامل بين تخطيط العمل الاستراتيجي وتنفيذه، ونظراً لأهمية حوكمة الموارد البشرية، حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على تطبيق مواصفات وإرشادات المنظمة الدولية للمقاييس، حول الأدوات والعمليات والممارسات التي يجب اتباعها لتأسيس حوكمة الموارد البشرية الفعالة والحفاظ عليها وتحسينها باستمرار.