شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يدرّب موظفيه على العمل من المنزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق النقد الدولي أنّ جميع موظفيه سيعملون الجمعة من منازلهم لاختبار هذا الإجراء في حال فرض تفشّي فيروس كورونا المستجد ذلك.
من جهة أخرى، قال متحدّث باسم البنك الدولي «إنّ البنك يجري أيضاً اختبارات على إجراءات العمل عن بُعد ولكن على نطاق ضيّق». وكان الصندوق والبنك الدوليان رجّحا قبل أسبوع تحوّل اجتماعاتهما المقرّرة في الربيع المقبل إلى مناسبة افتراضية وسط انتشار فيروس كوفيد 19 الذي أصاب 110,564 شخص في 100 دولة وأودى بحياة 3,862.
وفي الوقت الذي تشجّع فيه المزيد من الحكومات والشركات على العمل من المنزل لاحتواء انتشار الفيروس، قال صندوق النقد في بيان إنّه سيجري للمرة الأولى «تدريباً على العمل عن بُعد في جميع مراكزه في العالم، كجزء من جهود التأهب لمواجهة الأزمة واستعداداً للقاءات الربيع الافتراضية في نيسان/إبريل». وأشار متحدث باسم الصندوق إلى أنّ «هذا التدريب سيسمح بتعزيز جاهزية الصندوق، لاستمرار عملياته وخدمة أعضائه».
وتعقد المؤسستان الدوليتان مرّتين في العام اجتماعات تجذب الآلاف من المسؤولين والصحفيين، إضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص من 180 دولة.
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