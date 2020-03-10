تخريج دفعة من الإماراتيات ضمن «إينوك للتدريب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استكملت دفعة جديدة من موظفات مجموعة إينوك، والتي تشمل خمس موظفات إماراتيات، برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة «برنامج التدريب الأكاديمي» الذي استمر لمدة أربعة أسابيع في «كلية آل مكتوم للتعليم العالي» بمدينة دندي، والمعتمدة من قبل هيئة المؤهلات الأسكتلندية.

هذا وقد ضمت الدفعة الرابعة من الموظفات الإماراتيات المشاركات في البرنامج الذي تم اختتام أعماله يوم 21 فبراير، فاطمة العجلة؛ وهند الشامسي؛ ومروة عبدالله؛ وآمنة بني هاشم وناعمة الفلاسي، اللواتي شاركن في برنامج أكاديمي تدريبي مكثّف يركّز على مواضيع التعددية الثقافية بما في ذلك حوار الحضارات والتاريخ والثقافة الأسكتلندية ومهارات القيادة والإدارة والسياسة الأسكتلندية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: بالنيابة عن مجموعة إينوك، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، لرؤيته المستقبلية التي أتاحت لموظفينا الحصول على هذه الفرصة الثمينة في «كلية آل مكتوم للتعليم العالي».