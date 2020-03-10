شكرا لقرائتكم خبر عن لوك أويل الروسية: صافى الربح انخفض 37% فى الربع الرابع على أساس فصلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لوك أويل، ثانى أكبر شركة منتجة للنفط فى روسيا، اليوم الثلاثاء عن انخفاض صافى ربح الربع الرابع بنسبة 37% على أساس فصلى إلى 119.3 مليار روبل (1.7 مليار دولار) إذ تضررت بفعل تراجع هوامش التكرير وانخفاض ربحية أنشطة الشركة للتجزئة.
وتراجعت الإيرادات للفترة بين أكتوبر وديسمبر من 2019 بنسبة 2% إلى 1.9 تريليون روبل.
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