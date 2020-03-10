شكرا لقرائتكم خبر عن فرق بحث ميدانية لغرفة الملابس للتعرف على احتياجات المصانع ومواجهة تحديات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم فرق عمل بحوث ميدانية تابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باجراء مقابلات ميدانية واستطلاعات رأي اصحاب المصانع الاعضاء بالغرفة وفقا لخطة تشمل جميع المناطق الصناعية حيث تعمل حاليا بمدينة العبور، وذلك بهدف الوقوف علي احتياجاتهم والتحديات المختلفة التي تواجه القطاع والتغلب عليها وكذلك كيفية رفع انتاجية المصانع ورفع كفاءة العاملين بالقطاع ووضع خطط لتحديث الالات والماكينات بالمصانع والعمل علي زيادة التصدير وفتح اسواق جديدة وتلبية احتياجات السوق المحلي وتحديد اليات التواصل بين الغرفة واصحاب المصانع باستخدام انسب واحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة والملائمة للاعضاء، بحسب بيان رسمي للغرفة.

ومن جهة أخري دعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية جميع أصحاب المصانع وأعضاء الغرفة بضرورة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمه الصحة العالمية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وذلك بشكل يومي ومستمر في هذا الشان والالتزام بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان السلامة الصحية والوقاية وسيناريوهات الخطط الاحترازية لمواجهة انتشارالمرض بالإضافة إلي تنفيذ برامج التوعية والتثقيف واجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين بالقطاع والتدريب علي كيفية اتباع اساليب مكافحة العدوي والتي تحظي باهتمام ودعم كافة اجهزة الدولة.

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وكان مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية عقد دورة تدريبية استمرت خمسة أيام تحت عنوان "تحسين الإنتاجية للشركات" (Productivity Improvement Program)بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في فرع الاتحاد بمدينة العاشر من رمضان.

وتهدف الدورة إلى تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وتحسين الإنتاجية في الشركات الصناعية حيث شارك عدد كبير من ممثلي الشركات أعضاء الغرف الصناعية حيث تشتمل الدورة على العديد من الموضوعات الهامة بداية من التعريف ببرنامج الإنتاجية وكيفية قياس وتحليل وتخطيط الإنتاجية ودراسة العوامل المؤثرة في الإنتاجية إلى خطوات حل المشكلات وتحسين الإنتاجية.