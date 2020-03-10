شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أبو فريخة: رفع سعر الغاز عن الأسعار العالمية يضعف تنافسية الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن ارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية يضعف من تنافسية المنتجات المصرية في السوق المحلى وفى التصدير للخارج، مشددا على ضرورة النظر إلى تخفيض تكلفة الإنتاج من الغاز، حيث إن هناك صناعات تستخدم الغاز كمادة خام من مدخلات الإنتاج وارتفاع الأسعار الموجهة إليها بأعلى من السعر العالمى يؤثر على صناعتها.

وأضاف أبو فريخة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن نجاح التصدير للخارج ونفاذ المنتجات المصرية يعتمد على الميزة التنافسية للسلع عن مثيلتها من الدول الأخرى، ومع ارتفاع أسعار الغاز على المصانع مقارنة بالأسعار العالمية من شأنه أن يضعف من تصدر الصادرات المصرية القوائم الأولى في الصادرات للدول المستهدفة وخاصة السوق الإفريقى الذى يستوعب الكثير من الواردات الصناعية بمختلف القطاعات.

من الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى ويقدر سعره الموجه للصناعة بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.

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