شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية للمواطنين: احذروا مطهرات مصانع بير السلم أثناء مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أكثر السلع المنتشر الإقبال عليها من المواطنين فى الصيدليات بسبب هلع انتشار فيروس كورونا، والتخوف من انتقال الفيروس، وأخذ المزيد من الاحتياطات اتجاهه هى: المناديل المبللة بكافة أنواعها، المواد المطهرة من الكحول الخام سواء السائل أو الكحول الذى يدخل في مطهرات أخرى، والجيل المعقم للأيدى بجميع أحجامه.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك نقص فى بعض أنواع المطهرات فى الصيدليات بسبب إقبال المواطنين الكبير على هذه الأنواع، وهناك قوائم لطلبات الصيدليات من الشركات والموزعين لهذه الأنواع من المطهرات لتلبية احتياجات المواطنين من هذه الأنواع.

وأشار رئيس شعبة الأدوية، إلى أن نقص الكميات فى الصيدليات خلقت سوق سوداء للمطهرات فى الأسواق، وارتفعت أسعار المطهرات 3 أضعاف أسعارها الحقيقى، لافتا إلى ضرورة أخذ المزيد من الاحتياطيات من المواطنين فى شراء الأنواع الجيدة والابتعاد عن منتجات مصانع بير السلم، من خلال شراء هذه الأنواع من الصيدليات ومحال السوبر ماركت الكبيرة ذات العلامات التجارية المعروفة، وذلك لضمان أخذ منتجات ذات جودة وعالية ومصرح باستخدامها من وزارة الصحة.

وفى نفس السياق، قال عوف إن المخزون من قطاع الأدوية متوفر في الأنواع المختلفة، وتستعد مصانع الأدوية خلال الفترة الحالية توفير المواد الخام من الهند بديلا عن الصين بعد أزمة توقف عدد من المصانع بها بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد تدخل هيئة الدواء المصرية بتغير اشتراطات الاستيراد لسرعة توفير المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية في قطاع الدواء.