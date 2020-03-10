شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبى المالى ينفذ بنجاح تجربة فنية للعمل عن بعد لمواجهة أى طوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبى المالى، عن نجاح تجربته الفنية التى أجراها يوم الأحد الماضى، والمتعلقة بإدارة كافة أنشطته التقنية ذات الصلة بتشغيل السوق عن بعد، وذلك فى إطار خطته المعتمدة لضمان استمرارية الأعمال فى حال مواجهة أى مستجدات طارئة.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذى للعمليات ورئيس قطاع العمليات فى سوق دبى المالي: "يسعدنا نجاح هذه التجربة الفنية لإدارة وتشغيل السوق عن بعد من خلال فريق الدعم التقنى فى سوق دبى المالي، حيث قام أعضاء الفريق بتجربة تشغيل كافة الأنشطة ذات الصلة بأنشطة السوق من منازلهم حسب الخطة المعتمدة فى السوق لضمان استمرارية الأعمال."

وأضاف السركال، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن التجربة تضمنت تشغيل الأنظمة الإلكترونية الرئيسية والمساندة كأنظمة التداول والإيداع والتقاص والتسوية وشاشات التداول عن بعد، وذلك بفضل امتلاك السوق الحلول التقنية المتطورة والكفيلة بتمكين موظفيه من إنجاز أعمالهم عن بعد والقيام بدورهم على النحو الأمثل لمواصلة تزويد المتعاملين فى السوق بأفضل الخدمات فى كافة الأحوال.

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وارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 7.32% رابحاً 152.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2231.09 نقطة، نتيجة تحسن أسعار النفط بعد تراجع كبير شهدته خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة انتشار فيروس كورونا، لتقترب من تعويض خسائر جلسة أمس والتي سجلت فيه هبوط بنسبة 8.29%.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم، 343.2 مليون سهم محققة ما قيمته 447.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6470 صفقة لعدد 38 سهما، وارتفع 31 سهماً، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 13.65%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 8.62%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 8.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 7.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 6.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.19%.