شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها قطاعى النفط والبنوك، بسبب ظهور فيروس "كورونا" فى دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع أسعار النفط، مع مخاوف تأثر تلك العوامل على الطلب والنمو العالمى للاقتصاد.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحاً 4.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4854.43 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% رابحاً 15.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5174.33 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 17.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4227.55 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.79%، خاسراً 33.71 ليغلق عند مستوى 4212.01 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 296.3 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون دينار كويتى عبر 20.5 ألف صفقة.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.96%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.95%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.01%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.07%.

وجاء سهم "شركة المدينة للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 31.58%، تليه شركة دار الثريا العقارية بنسبة 12.64%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.29% ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة بنسبة 12.93%، ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 11.19%.

وفى سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، أنه سوف يتم إيقاف التداول فى أسهم 15 شركة، ة لعدم سداد رسم الاشتراك السنوى فى البورصة عن عام 2020 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 مارس وهى شركة تمكين القابضة (موقوفة)، الشركة الكويتية للكيبل التلفزيونى (موقوفة)، شركة ايفكت العقارية (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقارى، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، شركة برقان لحفر الآبار، شركة ياكو الطبية (موقوفة)، شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (موقوفة)، شركة أسمنت الخليج، شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (موقوفة)، شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية (موقوفة)، شركة الإثمار القابضة (موقوفة)، شركة البريق القابضة، شركة أجوان الخليج العقارية.