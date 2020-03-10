الاقتصاد

نوفاك لا يستبعد إجراءات مشتركة مع أوبك بشأن النفط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك لا يستبعد إجراءات مشتركة مع أوبك بشأن النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالات أنباء عن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف نوفاك حسب التقارير، أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورا عقب نزولها لأقل مستوى في أربعة أعوام إثر انهيار اتفاق أوبك+ الأسبوع الماضي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك لا يستبعد إجراءات مشتركة مع أوبك بشأن النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا