شكرا لقرائتكم خبر عن نوفاك لا يستبعد إجراءات مشتركة مع أوبك بشأن النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالات أنباء عن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك قوله اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وأضاف نوفاك حسب التقارير، أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورا عقب نزولها لأقل مستوى في أربعة أعوام إثر انهيار اتفاق أوبك+ الأسبوع الماضي.