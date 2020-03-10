شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعيين: 5 ملايين طن حجم إنتاج مصر من البطاطس وكورونا يعطل الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، أن حجم الإنتاج السنوي من موسم البطاطس المصرية يبلغ 5 مليون طن، ومن المتوقع أن تتراجع حجم الصادرات المصرية من البطاطس خلال العام الحالى بسبب الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا في الدول المستورة للبطاطس المصرية، موضحا أن هناك تعطل فى مراكب الشحن واللوجستيات مما أثر على كميات التصدير.

وأضاف النجار فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أبرز الدول المستوردة للبطاطس المصرية هى الاتحاد الأوروبى يتصدر القائمة ثم روسيا، والدول العربية، وأكد انه من المتوقع أن تتراجع كميات التصدير من البطاطس مقارنة بالعام الماضى، حيث ينتهى موسم التصدير بانتهاء شهر مايو من كل عام، وننتظر حل الأزمات الحالية للدفع بالصادرات المصرية للخارج مع ارتفاع الإنتاج من المحصول والذى يستمر حتى منتصف يوليو المقبل.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، أن التغيرات المناخية تؤثر فى موسم البطاطس، حيث أن التقلبات الجوية فى الشتاء تؤثر على المحصول بعد حصر إجمالى الإنتاج يوليو المقبل، وهو نفس السيناريو الذى حدث فى شتاء 2018 الماضى، موضحا أن السبب فى تراجع الصادرات المتوقع العام الحالي هو ارتفاع الإنتاج العالمى من البطاطس، بالإضافة إلى الأزمات الخاصة بالنقل بسبب انتشار فيروس كورونا وتعطل انتقال الحاويات بين الدول.

وشدد على ضرورة دراسة التغييرات المناخية لمنع تأثر المحاصيل الزراعية فى مصر سنويا، حيث أن دراسة المناخ ستسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة فى دعم المحاصيل المتأثرة والحد من تراجع انتاجها خاصة للمحاصيل المستهدفة بزيادة صادراتها ومنافسة مثيلتها عالميا.

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من الجدير بالذكر، أن أسعار البطاطس شهدت انخفاضا كبيرا منذ بداية العام الحالى والماضى حيث وصل سعر الجملة إلى أكثر من 6 جنيهات فى حين انخفض سعرها مع بداية الأسبوع ليبدأ سعر الكيلو من 2 جنيها ويتراوح سعر الكيلو فى أسواق التجزئة بين 3 – 4 جنيهات للكيلو بحسب المنطقة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن أسعار البطاطس منخفضة تمام ولا تساوى تكاليف نقلها حيث أن سعرها يتراوح بين 2 – 2.5 جنيها للكيلو فى حين يصل سعر الكيلو فى أسواق التجزئة لـ3 جنيهات أو بحد أقصى الـ3 كجم بـ10 جنيهات.