شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يخفض سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف لآسيا فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الثلاثاء إن العراق خفض سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف فى أبريل لآسيا بواقع خمسة دولارات إلى خصم 3.20 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/ دبى المعروضة مقارنة مع الشهر الماضي. وقالت سومو فى بيان أُرسل بالبريد الإلكترونى إنه جرى تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا فى نفس الشهر بخصم 5.30 دولار للبرميل عن أسعار عمان/ دبى المعروضة. وتحدد سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف فى أبريل لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت منقوصا منه 1.05 دولار للبرميل، بانخفاض عن الشهر السابق ونزل سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى خصم 2.40 دولار للبرميل عن أرجوس. وبالنسبة لأوروبا نزل سعر البيع الرسمى لخام البصرة الخفيف فى أبريل بواقع خمسة دولارات للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 8.80 دولار للبرميل، وهبط سعر البيع الرسمى لخام كركوك فى أبريل إلى خصم 6.85 دولار.

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