شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الكوافير: أدوات الباديكير قد تنقل عدوى كورونا وعلى العاملين لبس الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، تحذيرات كبيرة للعاملين فى مجال الكوافيرات الرجالى والحريمى بضرورة استخدام الكمامات قبل التعامل مع المواطنين مباشرة، موضحا أن المسافة بين العامل والسيدات أو الرجال الجالسين على الكراسى فى الكوافير لا تتعدى ربع متر وهو ما يساهم في انتقال أى فيروسات أو عدوى بسهولة من اقتراب النفس، موضحا أن الفترة الحالية لابد أن نأخذ المزيد من الحذر لمنع انتشار فيروس كورونا واتباع كافة الاحتياطات التى تعلن عنها الحكومة فى كافة المجالات.

وأضاف الدجوى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن السيدات لا يجب أن تتنازل وتتعامل مع أى عامل بالكوافير دون ارتداء الكمامة حتى لا يتسبب فى انتقال أى عدوى، خاصة وأن السيدات أكثر عرضة من الرجال لكونها أكثر اهتماما بالتجميل وقضاء وقت أكبر في الكوافير من الرجال، بالإضافة إلى عدم استخدام أى أدوات تجميلية بدون تعقيم مثل أدوات الباديكير وشفرات الحلاقة للرجال ولابد من التأكد من تعقيمها قبل الاستخدام.

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وأشار رئيس شعبة الكوافير، إلى ضرورة منع إقامة أى مهرجانات أو حفلات فى الفنادق العامة، والالتزام بما أعلنه مجلس الوزراء منع إقامة أى مهرجانات أو موالد، لافتا إلى أن هناك حفلات وسهرات لاتزال تعقد فى الفنادق ولابد من التزام الوعى ومنع أى تجمعات خلال تلك الفترة بعد ظهور فيروس كورونا فى مصر.

وأوضح الدجوى، أن 80% من المنتجات التجميل المباعة فى المحال التجارية وعلى الأرصفة بالأسواق دخلت البلاد عن طريق التهريب أو تم تصنيعها بمصانع غير رسمية "تحت بير السلم" وتبلغ إجمالى هذه المنتجات حوالى 8 مليار جنيه من مصانع غير رسمية وهى منتشرة بأكتوبر والموسكى، مشددا على أن هذه المنتجات تمثل خطورة على صحة وسلامة المواطن المصرى حيث حذر المعهد القومى للأمراض من المنتجات الغير مطابقة للمواصفات بسبب إمكانية أن تصيب المستخدم بالأمراض السرطانية.