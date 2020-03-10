شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة الروسية تدعو لعقد اجتماع مع شركات النفط يوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء، إن وزارة الطاقة الروسية دعت لعقد اجتماع مع شركات النفط غدا الأربعاء لمناقشة التعاون المستقبلي مع أوبك من بين قضايا أخرى.
وقال أحد المصدرين "نعتزم مناقشة ما إذا كنا سنعود (للتعاون مع) أوبك أم لا".
ولم تستجب وزارة الطاقة الروسية بعد لطلب من رويترز للتعليق.
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