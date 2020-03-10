الاقتصاد

وزارة الطاقة الروسية تدعو لعقد اجتماع مع شركات النفط يوم الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الثلاثاء، إن وزارة الطاقة الروسية دعت لعقد اجتماع مع شركات النفط غدا الأربعاء لمناقشة التعاون المستقبلي مع أوبك من بين قضايا أخرى.

وقال أحد المصدرين "نعتزم مناقشة ما إذا كنا سنعود (للتعاون مع) أوبك أم لا".

ولم تستجب وزارة الطاقة الروسية بعد لطلب من رويترز للتعليق.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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