شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تقترب من تعويض خسائر جلسة أمس..وترتفع بنسبة 7.32% بالختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 7.32% رابحاً 152.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2231.09 نقطة، نتيجة تحسن أسعار النفط بعد تراجع كبير شهدته خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة انتشار فيروس كورونا، لتقترب من تعويض خسائر جلسة أمس والتي سجلت فيه هبوط بنسبة 8.29%.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم، 343.2 مليون سهم محققة ما قيمته 447.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6470 صفقة لعدد 38 سهما، وارتفع 31 سهماً، فيما انخفضت 5 أسهم، واستقر سهمين.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 13.65%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 8.62%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 8.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 7.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 6.63%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.19%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 15%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 14.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.90%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبى الوطنى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 12.5 مليون ورقة بقيمة 166.5 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.22%.

وفى سياق متصل، وافق بنك المشرق، في اجتماع الجمعية العمومية العادية، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، وميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019، كما وافقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية العمومية، على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بشأن صلاحيات المجلس في إصدار السندات غير القابلة للتحويل وبحد أقصى 5 مليارات دولار.