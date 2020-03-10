شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات وسط مبيعات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 11126 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1532 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 12962 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 4177 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل مستوى 1073 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 1158 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 644 نقطة.

وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والشركات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقارى، سى آى كابيتال القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، 300 ألف سهم، 50 ألف سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم.

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كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مجموعة عامر القابضة، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية 51 ألف سهم، 3.895 مليون سهم، 9 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 1000 سهم، 9 آلاف سهم، 141 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 17.5 ألف سهم.

وفى سياق متصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 17 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وضمت قائمة الشركات التي تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المصرية للدواجن، الشمس للإسكان والتعمير، المهندس للتأمين، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، جلاكسو سميثكلاين، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المصرية للمنتجعات السياحية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الدولية للمحاصيل الزراعية، القلعة للاستشارات المالية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، القاهرة للإسكان والتعمير، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.